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Dünya
AA 18.03.2024 07:40

Filistin hükümeti: İsrail'in Şifa Hastanesi'ni basarak içeride ateş açması savaş suçudur

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ni (Şifa Hastanesi) tanklarla, insansız hava araçlarıyla (İHA) ve silahlarla basarak içeride ateş açmasını, "İsrail'in sağlık sektörünü ortadan kaldırma ve hastaneleri yok etme yönündeki kasıtlı niyetini doğrulayan" savaş suçu olarak nitelendirdi.

Filistin hükümeti: İsrail'in Şifa Hastanesi'ni basarak içeride ateş açması savaş suçudur
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinden itibaren Şifa Hastanesi'ne tanklar, ağır silahlı askerler ve insansız hava araçlarıyla baskın düzenleyerek hastanenin içinde ateş açmaya başladığı, bunun yaralılar, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar arasında korku ve paniğe yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ni tank, İHA ve silahlarla basarak içeride ateş açması, İsrail'in sağlık sektörünü ortadan kaldırma ve hastaneleri yok etme yönündeki niyetini doğrulayan savaş suçudur." ifadesine yer verildi.

Bu durumun hastanedeki binlerce insanın hayatını tehdit ettiği dile getirilen açıklamada, bu yapılanlar "halen çeşitli suçlar ve katliamlar işleyen, sağlık sektörünü ortadan kaldırma, hastaneleri yok etme niyetinde olan" İsrail ordusunun kara siciline eklenen bir savaş suçu olarak nitelendirildi.

"İşgal ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ne baskın yapmasını en güçlü ifadelerle kınıyor ve bunu açık bir savaş suçu, uluslararası hukukun ihlali, uluslararası anlaşmaların ihlali ve insanlığa karşı suç olarak değerlendiriyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, sağlık personeli, yaralılar, hastalar ve yerinden edilenlerin güvenliği ile yaşamlarından tamamen İsrail, ABD yönetimi ve uluslararası toplum sorumlu tutuldu.

İsrail'i dizginlemek ve sağlık sektörüne, tıbbi kurumlara, hastanelere yönelik saldırılarını, soykırım savaşını durdurmak için uluslararası örgütler ile tüm ülkelere derhal ve acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, ayrıca "sağlık sektörünü yok etme planı çerçevesinde işlediği bu organize ve planlı suçlarını durdurması için" İsrail'e baskı yapmaları istendi.

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