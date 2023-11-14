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Dünya
TRT Haber 14.11.2023 11:03

İsrail'in Gazze'deki katliamı AB'yi ikiye böldü

Avrupa Birliği, İsrail'in, günlerdir Gazze'de sürdürdüğü katliamları kınamadığı gibi ateşkes çağrısı bile yapmadı. Birlik içinde sağduyulu bir ses olarak Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'i eleştirdi, insani hukuka dikkati çekti. Katliamları kınayamayan Avrupa Birliği Borrell'i hedef tahtasına oturttu.

İsrail'in Gazze'deki katliamı AB'yi ikiye böldü

Avrupa Birliği Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell için "Avrupa Birliği’nin diplomatik olmayan diplomatı" ifadesini kullandı, Borrell'in bazı Avrupa Birliği diplomatlarını çok kızdırdığını illeri sürdü.

Politico dergisinin, Borrell'i hedef almasının nedeni ise, AB Dışilişkiler Yüksek Temsilcisi'nin İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını eleştirmesi, uluslararası insani hukuku hatırlatması ve ateşkes talep etmesiydi.

Politico dergisi, Borrell'in Gazze'ye ilişkin açıklamalarına yer verdi.

Söz konusu makalede, AB liderlerinin geçen ay yapılan Avrupa Konseyi zirvesinde, "insani koridorlara ve duraklamalara" ihtiyaç olduğu konusunda anlaşmaya vardıkları hatırlatıldı.

Borrell'in ise, sosyal medyadan Gazze'deki durumu eleştirdiği, bunun "uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu" belirttiği ve "çatışmalara ara verilmesi" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Makalede Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'in Borell'e tepki gösterdiği kaydedildi.

Schallenberg'in, Borrell'i AB'nin pozisyonuna sadık kalmamakla suçladığı savunuldu, "Ortak geliştirilen AB tutumunu kamuoyuna hatırlatmak zorunda hissettim" ifadelerine yer verildi.

İsrail’i destekleyen söylemlerini sürdüren Alman kökenli AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen  de, Borell'in Gazze'ye yönelik açıklamalarını eleştiren isimlerden.

Ancak siyaset uzmanlarına göre Von Der Leyen, Borell'e, Komisyon Başkanı olarak değil, bir Alman siyasetçi olarak tepki gösterdi.

İspanyol asıllı Josep Borrell, Avrupa Birliği yöneticileri arasında Gazze’de "bebeklerin de öldüğüne" dikkat çeken tek isim olmuştu.  

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