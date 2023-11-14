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Dünya
AA 14.11.2023 10:48

Güney Kore, Kuzey'in casus uydu fırlatması halinde Koreler arası anlaşmayı askıya alabilir

Güney Koreli yetkili, Kuzey Kore'nin üçüncü kez casus uydu fırlatma girişiminde bulunması halinde yönetimin, iki ülke arasında 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler arası anlaşmanın bazı hükümlerini askıya almayı düşündüğünü belirtti.

Güney Kore, Kuzey'in casus uydu fırlatması halinde Koreler arası anlaşmayı askıya alabilir

Yonhap'ın haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli üst düzey hükümet yetkilisi, Kuzey Kore'nin olası üçüncü casus uydu fırlatma girişimine ilişkin basına yazılı açıklama yaptı.

Yetkili, Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin yakından takip edildiğini belirterek, "Hükümet, Kuzey Kore'nin provokasyonlarına karşı önlem olarak Koreler arası anlaşmanın bazı hükümlerini askıya almayı düşünüyor." ifadesini kullandı.

Güney Kore ve Kuzey Kore, 2018'de imzalanan Panmunjom Deklarasyonu (Koreler arası anlaşma) ile sınırdaki askeri gerilimi düşürmeye yönelik tedbirleri karşılıklı kabul etmişti.

Kuzey Kore’nin casus uydu fırlatma girişimleri

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

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