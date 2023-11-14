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Dünya
AA 14.11.2023 10:46

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı DeSantis, Yahudi kurumlarını koruyan tasarıyı imzaladı

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı olan Florida Valisi Ron DeSantis, İran'a yaptırımları artıran ve Yahudi kurumları koruyan yasa tasarısını onayladı.

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı DeSantis, Yahudi kurumlarını koruyan tasarıyı imzaladı

DeSantis, nefret suçu hedefi olabileceği düşünülen Yahudi kurumları ve birkaç farklı kurumu güvence altına almak için 45 milyon dolarlık hibe sağlayan yasa tasarısını imzaladı.

Tasarı, İranlılarla iş yapan şirketlere karşı halihazırda yürürlükte olan yaptırımların güçlendirilmesini de öngörüyor.

DeSantis, vergilerle engelli öğrencilerin özel okula gitmesine olanak sağlayan yasanın kapsamını genişleten tedbirleri de onayladı.

Cumhuriyetçi başkan aday adayı Florida Valisi DeSantis, Filistin destekçisi "Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler" grubunu kampüslerden men etme kararı almıştı.

DeSantis, ABD'nin Gazze'den mülteci alamayacağını, gelecek mültecilerin "Arap ülkeleri" tarafından kabul edilmesi gerektiğini savunmuştu.

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