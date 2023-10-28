İsrail'in Gazze'deki katliamı 22 gündür devam ediyor

Kassam Tugayları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail güçlerinin denizden düzenlediği operasyon girişimini püskürttüklerini duyurdu.

Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cuma sabahı düşman (İsrail) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti sahiline çıkarma operasyonu girişiminde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

İsrail güçlerinin fark edilmesinin ardından çatışma çıktığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in birliğini kurtarmak için havadan müdahalede bulunduğu, birliğin ise arkasında bir miktar mühimmat bırakarak kaçtığı belirtildi.

İsrail, Gazze'deki hastanelerin "terör" amaçlı kullanıldığını iddia ederek boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki hastaneleri "kalkan" olarak kullandığını ileri sürerek Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin boşaltılmasını istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın toplantısında "Hamas, Şifa Hastanesini terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulundu.

Hagari, "Tıbbi kurumlar terör amacıyla kullanıldığı zaman uluslararası hukuka göre saldırılardan korunma statülerini kaybetmekle yükümlüdürler." ifadelerini kullandı.

Hagari, İsrail'in daha önce boşatılması için uyardığı hastanelerin bunu kabul etmediğinin hatırlatıldığı bir soruya, şu yanıtı verdi:

"Biz dünyaya kırmızı bayrak sallıyoruz. Bu, hastanelerin uluslararası hukuka aykırı biçimde terör altyapısı ve Gazzelilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına karşı bir kırmızı bayraktır."

Hamas, İsrail'in Şifa Hastanesine ilişkin iddialarını reddetti

Hamas da İsrail'in binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesinin "terör faaliyetlerinde kullanıldığı" iddiasını reddederek saldırıların durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırdı.

İsrail'in söylemlerinin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması suçunu doğruladığını ve bu yönde daha önceki iddialarını yalanladığı belirtilen açıklamada, "İşgal ordusunun açıklamalarında yer alan bu asılsız iddialar, suç ve tehlikeli iddialar olup binlerce hasta ve yaralının bulunduğu, 40 binden fazla kişinin barındığı merkez hastanenin hedef alınmasına zemin hazırlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenledi

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinden itibaren abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenledi.

Obüs saldırılarıyla Beyt Hanun Mahallesi başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun saldırılar yapıldı.

İsrail'in elektriğini kestiği ve yakıt girişine izin vermediği için karanlığa bürünen Gazze'de, sık sık atılan bombaların ateşi gökyüzünü aydınlattı.

Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken bölge sakinleri, İsrail'in akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim'den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade etti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesini hedef göstermesiyle ilgili "Sağlık tesislerine yönelik herhangi bir saldırı uluslararası insancıl hukukun ihlali olacaktır." açıklamasında bulundu.

Öte yandan Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok yoğun saldırıları nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, kara kuvvetlerinin "Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişleteceğini" duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdığını ve gece kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki hava saldırılarını artırdıklarını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin "Gazze'deki yer altı hedeflerine geniş çapta saldırılar düzenlediğini" açıkladı.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu ve telekomünikasyonun kesildiğini belirterek "Dünyanın artık yeter demesi için (Gazze'de) daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadesini kullandı.

Hamas, Gazze Şeridi'nde iletişimin kesilmesi, karadan, denizden ve havadan bombardımanın artmasının, "İşgalci İsrail'in, basının ve dünyanın gözünden uzakta katliam yapma niyetinin habercisi" olduğunu duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam etmesi halinde bölgede "her ihtimalin mümkün olacağını" söyledi.

İsrail ordusundan abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında yoğun hareketlilik

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketliliğe girişirken karadan ve havadan bombardımanını artırdı.

İsrail ordusu Gazze'ye karadan bombardımanı artırırken zırhlı askeri araç hareketliliğinde de artış yaşandı.

İsrail ordusu ayrıca gece boyunca bölgeye sürekli aydınlatma fişekleri atarken Gazze Şeridi'nin kuzeyinde güçlü patlama sesleri duyuldu.

BM Genel Kurulu, Gazze'de acil insani ateşkes istenilen karar tasarısını kabul etti

BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının" istendiği karar tasarısını kabul etti.

Ürdün tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil 50'ye yakın ülkenin eş sunucusu olduğu karar, 193 üyeli BM Genel Kurulunun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı.

Karar, 45 "çekimser" ve 14 "hayır" oyuna karşı 120 oyla kabul edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise BM Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak "alçakça çağrı" ithamında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşı başlattığını" belirterek savaşın "gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete" yol açacağını söyledi.

İsrail'in şiddetli saldırıları Gazze'nin dünyayla bağlantısını kopardı

İsrail'in şiddetli saldırıları Gazze'nin dünyayla bağlantısını koparırken Gazze'de faaliyet gösteren birçok uluslararası insani kuruluş, Gazze'deki personelleriyle bağlantılarını kaybettiklerini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yüzlerce Filistinli, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Gazze ile dayanışma gösterisi düzenledi.

El-Menar Kavşağı'nda düzenlenen gösteriye katılanlar, Gazze Şeridi'yle dayanışmalarını ifade eden, saldırılara son verilmesi çağrısında bulunan ve Filistinli grupların askeri kanatlarına destek veren sloganlar attı.

İsrail, Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresini hedef aldı

İsrail'in, gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı bildirildi.

Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Telegram platformundaki hesabında yayınlanan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik akşam başlattığı şiddetli bombardımanının gece boyu devam ettiği aktarıldı.

Bununla birlikte, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın da İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleri ile karşılık verdiği bildirildi.

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vurdu

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyini topçu ateşiyle vurdu.

İsrail uçakları ise Eş-Şati ve Nuseyrat mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Gazze'nin doğusundaki başka bölgelerdeki evleri hava saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail'in yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesi ve elektriğin de olmaması nedeniyle sivil savunma ekipleri ile ambulansların saldırıların olduğu bölgelere ulaşım sağlayamadığı, ölü ve yaralılarla ilgili de bilgi alınamadığı ifade edildi.

İsrail ordusu, gece boyunca abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirirken Lübnan topraklarından İsrail'e roket atılma girişimine karşılık savaş uçaklarının Hizbullah'a ait askeri hedefleri de vurduğunu duyurdu.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), gece düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın hava gücü komutanı İsam Ebu Rukbe ve Gazze Şehri Tugayının deniz güçleri komutanı Ratib Ebu Suheyban'ın öldürüldüğü iddia edildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almasına karşılık Zikim Askeri Üssü'nü bombaladıklarını duyurdu.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi ise İsrail'in cuma gecesi bölgeye düzenlediği saldırılarda yüzlerce binanın yerle bir olduğunu aktardı.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.