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Dünya
AA 28.10.2023 16:45

Kızılhaç: Gazze'deki Filistin Kızılayı ekiplerimizin güvenliğinden endişeliyiz

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Gazze'deki Filistin Kızılayı ekiplerinin güvenliğinden endişeli olduğunu belirtti.

Kızılhaç: Gazze'deki Filistin Kızılayı ekiplerimizin güvenliğinden endişeliyiz
[Fotograf: AFP]

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, İsrail'in yoğun saldırılarının olduğu Gazze'deki duruma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Filistin Kızılayı ekiplerimizin güvenliğinden endişeliyiz. Dün itibarıyla elektrik kesintisi nedeniyle onlarla bağlantımızı kaybettik." ifadesini kullanan Chapagain, ihtiyaç sahibi insanların yardıma ulaşıp ulaşmadığını bilmediklerini kaydetti.

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Chapagain, "Sivillerin ve sağlık tesislerinin korunması gerekiyor. Bu insani bir zorunluluktur." değerlendirmesinde bulundu.

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Kızılhaç: Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımız kesildi

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

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İsrail Gazze'nin dünya ile bağlantısını kopardı

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 3 binden fazlası çocuk, 7 bin 703 kişinin öldüğünü, 20 bine yakın kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in saldırılarında 7 bin 703 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in saldırılarında 7 bin 703 Filistinli hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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