Gazze Sivil Savunma Birimi: İsrail cuma gecesi Gazze'de yüzlerce binayı yerle bir etti

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün gece Gazze'ye havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırıların çok şiddetli olduğu belirtildi.

Yıkımın büyüklüğü karşısında sivil savunma ekiplerinin yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, "İsrail saldırıları bir gecede Gazze Şeridi'nde yüzlerce binayı tamamen yok etti." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, dün akşam saatlerinden itibaren kuzeyi başta olmak üzere abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Saldırılarda en az 220 İsraillinin de esir alınarak Gazze'ye götürüldüğü bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının çoğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını duyurdu.