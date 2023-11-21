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Dünya
AA 21.11.2023 15:21

İsrail'in Gazze'deki her İsrailli esire karşı 3 Filistinli esiri serbest bırakacağı iddiası

İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşması kapsamında, ilk aşamada, kısa süreli ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'de tutulan 50 İsrailli esire karşılık İsrail'in cezaevlerindeki 150 Filistinli esiri serbest bırakmasının beklendiği iddia edildi.

İsrail'in Gazze'deki her İsrailli esire karşı 3 Filistinli esiri serbest bırakacağı iddiası
[Fotograf: AFP]

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi, "konuyla doğrudan ilgili iki ayrı kaynağa" dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası ve ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak İsrail'in, Hamas tarafından serbest bırakılan her İsrailli esir karşılığında İsrail'deki üç Filistinli tutukluyu serbest bırakacağını belirtti.

İki aşamalı anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakmasına karşılık, İsrail'in çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği kaydedildi.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ifade edilirken, anlaşma kapsamında İsrail’in, Mısır'dan insani yardım taşıyan günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girmesini kabul edeceği belirtildi.

İkinci aşamada ise Hamas'ın, ateşkesin birkaç gün daha uzatılması karşılığında kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 50 İsrailli esiri daha serbest bırakabileceği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında onlarca esirin serbest bırakılması ve kısa süreli ateşkes ilan edilmesi yönünde bir anlaşmanın Katarlı arabulucular tarafından bugün ilan edilmesi bekleniyor.

Hamas, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını Katar'ın duyuracağını açıklamıştı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, bu sabah yaptığı açıklamada, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak." demişti.

İsrail’e göre, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

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