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Dünya
AA 21.11.2023 15:21

ABD'de başkan aday adayı DeSantis, BM'nin İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdi

ABD'de Cumhuriyetçi başkan aday adayı olan Florida Valisi Ron DeSantis, Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'e yönelik tutumunu eleştirerek ABD'nin BM'ye fonlarının "kesilmesi" gerektiğini söyledi.

ABD'de başkan aday adayı DeSantis, BM'nin İsrail'e yönelik tutumunu eleştirdi

DeSantis, Newsmax kanalına verdiği mülakatta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

İsrail'in "kendisini savunmaya ve işi bitirmeye hakkı olduğunu" ileri süren DeSantis, BM'nin konuya dair tutumunu eleştirdi.

DeSantis, "Birleşmiş Milletlerin İsrail'i hedef almasından bıktım. Birleşmiş Milletlere fonları kesmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Basını da eleştiren DeSantis, "Medyanın, İsrail'e, bir hastaneyi patlattıklarını söyleyerek saldırmasından sıkıldım. Bu doğru değil." dedi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 5 bin 600'ü çocuk ve 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 217 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu öldü.

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