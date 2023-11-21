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Dünya
AA 21.11.2023 15:14

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 80 kişi öldürüldü

Adı açıklanmayan bir sağlık yetkilisine dayandırılan haberde, bu sabah Gazze'nin kuzeyine düzenlenen saldırılarda 80 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusunun bu sabah Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırılarda 80 kişi öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyinde birçok bölgeyi vurduğu belirtildi.

WAFA, İsrail güçlerinin Cibaliya Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okulu vurduğunu bildirmişti. Haberde ayrıca, saldırılarda Beyt Lahiya Mahallesi'nde de bazı evlerin hedef alındığı kaydedilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 bin 650'si çocuk, 3 bin 550'si kadın olmak üzere 13 bin 300'den fazla Filistinli öldürüldü.

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