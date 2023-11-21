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Dünya
AA 21.11.2023 14:28

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki çeşitli kentlerde ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah düzenlediği baskınlarda en az 40 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bine yükseldi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor

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Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
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