Parçalı Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.11.2023 13:26

İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 62 gazeteciyi öldürdü

İsrail, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6'sı kadın olmak üzere 62 gazeteciyi öldürdü.

İsrail 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 62 gazeteciyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin orta kesimindeki El-Beric Mülteci Kampı ve kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde evleri hedef alınan kadın gazeteciler Ala Tahir el-Hasanat ile Ayat Haddura öldü.

Yaşanan bu son can kayıpları ile İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 6'sı kadın olmak üzere 62'ye yükseldi.

"Bu son video olacak"

Vefat etmeden önce muhabiri olduğu "Alghad" televizyon kanalına görüntülü bağlanarak gelişmeleri aktaran kadın gazeteci Ayat Haddura, "Bu son video olacak." demişti.

Haddura, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İşgal güçleri, Beyt Lahiya'ya fosfor bombaları attı. Bölgenin boşaltılması için bildiriler dağıttı. İnsanlar deliler gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı; tabii kimsenin nereye gittiğini bilmiyoruz. Durum çok zor. Allah'ım bizlere merhamet et."

İsrail'in saldırılarda daha önce de Dua Şeref, Selma Muhaymer, Selam Meyme ve İman el-Akıli isimli 4 kadın gazeteci hayatını kaybetmişti.

22 yaşında gazeteci doğum gününden birkaç gün önce öldürüldü

"Ayn Medya" foto muhabiri İbrahim Lafi ise henüz 22 yaşında İsrail saldırılarında yaşamını yitiren en genç gazetecilerden oldu.

Lafi'nin 22 yaşına gireceği doğum gününden birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Öte yandan, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda da 3 gazeteci yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Lübnan: İsrail saldırısında 2'si gazeteci 3 kişi yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı
14:25
ABD'de süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
14:28
İddianame kabul edildi: Ogün Samast'ın 12 yıla kadar hapsi isteniyor
14:20
Kayıp mürettebatın son mesajı ''Hakkınızı helal edin, batıyoruz'' oldu
14:46
Selçuk Bayraktar: Kendi sınıfında en iyi SİHA'ları geliştirmeyi başardık
13:58
5 puanlık prim indirimden 7,5 milyon kişi yararlandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor
FOTO FOKUS
Filistinli Esirlerin Sözcüsü: 7 Ekim sonrası 2 bin 920 kişi tutuklandı
Filistinli Esirlerin Sözcüsü: 7 Ekim sonrası 2 bin 920 kişi tutuklandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ