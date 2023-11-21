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Dünya
AA 21.11.2023 12:58

Lübnan: İsrail saldırısında 2'si gazeteci 3 kişi yaşamını yitirdi

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail saldırısında 2'si gazeteci olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Lübnan: İsrail saldırısında 2'si gazeteci 3 kişi yaşamını yitirdi

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail ordusu Teyr Harfa beldesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu noktaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda Al Mayadeen TV'nin kadın muhabiri Farah Ömer ve kameraman Rabih el Mamari ile 1 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine 8 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazeteci sayısı 3'e yükseldi.

İsrail ordusu: Lübnan sınırında "silahlı üç grubu" hava saldırısıyla vurduk

İsrail ordusu da İsrail'e ait hava aracının sınırın Lübnan tarafında "silahlı üç grup" tespit ettiği aktarıldı.

Hava saldırısıyla söz konusu grupların hedef alındığı belirtildi. İsrail uçaklarının da Hizbullah'a ait "hedefleri" vurduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'dan İsrail tarafına havan mermileriyle saldırı düzenlendiği ve yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail topçularının havan mermilerinin atıldığı noktaları hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 77 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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