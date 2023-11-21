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Dünya
AA 21.11.2023 12:39

İsrail sivilleri silahlandırıyor: 200 bini geçti

İsrail'de yeni silah ruhsatı için başvuranların sayısı 200 bini geçti. Başkent Tel Aviv ile işgal altındaki Kudüs’ün batı bölümünde hiçbir resmi görevleri olmayan İsrailliler, uzun namlulu silahlarla dolaşıyor.

İsrail sivilleri silahlandırıyor: 200 bini geçti

İsrail'de yeni silah ruhsatı için başvuranların sayısı 200 bini geçti.

Tel Aviv sokaklarında çok sayıda sivil, uzun namlulu silahlarla dolaşıyor. İşgal altındaki Kudüs’ün batı bölümünde de benzer manzaralar var.

İsrail bir yandan, "Hamas, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni karargah olarak kullanıyor" gibi yalanlarla vahşetine mazeret uyduruyor.

Diğer yandan kendi vatandaşlarını silahlandırıyor.

Silahlanan işgalci Yahudiler, Filistinlilerin evlerine, tarlalarına ve iş yerlerine pervasızca saldırıyor.

Artan silahlanma ve saldırılar, Filistinlilerin can güvenliğini tehdit ediyor.

İsrail'in silahlandırdığı sivillerin hedefinde Filistinli masumlar var. 

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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