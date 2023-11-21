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Dünya
AA 21.11.2023 12:10

Endonezya, İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne saldırılarını şiddetle kınadı

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, birçok sivilin hayatını kaybetmesine neden olan, İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Endonezya, İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne saldırılarını şiddetle kınadı

Endonezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Marsudi, İsrail'in hastaneye saldırılarını "uluslararası insancıl hukukun ihlali" olarak nitelendirdi.

Marsudi, Endonezya Hastanesi'nde gönüllü çalışan üç Endonezya vatandaşıyla irtibatı kaybettiklerini belirterek, başta İsrail'le yakın ülkeler olmak üzere tüm ülkeleri "İsrail'in zulmünü" durdurmaya çağırdı.

Gazze'deki "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı" (UNRWA) ile durumu öğrenmek için temasa geçtiğini kaydeden Marsudi, "UNRWA'nın da kimseyle temas kuramadığını" öğrendiğini aktardı.

Marsudi, birçok sivilin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail'in Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanı Marsudi dün Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Filistin dışişleri bakanları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile birlikte Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi 5 ülkeye ziyaretlerinin ilk durağında Çin'de temaslarda bulunmuştu.

İsrail'in Endonezya Hastanesine saldırısı

İsrail ordusunun dün sabah saatlerinde Endonezya Hastanesi'ne saldırısı sonucu en az 12 Filistinli hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesine sığınanları hastaneden çıktıkları sırada hedef aldığını, saldırıda ölen ve yaralananlar olduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, hastaneyi abluka altına alan İsrail güçlerinin, hastane kapısı önünde her türlü harekete ateşle karşılık verdiği belirtilmişti.

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