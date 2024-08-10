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Dünya
AA 10.08.2024 07:13

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha öldü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, Filistin Televizyonunda çalışan Temim Ahmed Ebu Muammer ile El-Aksa Kanalı çalışanı Abdullah Mahir es-Susi isimli gazeteciler yaşamlarını yitirdi.

Filistinli gazetecilerin hedef alınması ve öldürülmesinin kınandığı açıklamada, uluslararası toplum ve örgütlerden "İsrail'in devam eden suçlarından dolayı uluslararası mahkemelerde yargılanması, soykırım suçunu, katliamı ve gazetecilere yönelik suikastları durdurması için İsrail'e baskı yapılması" istendi.

Öldürülen gazetecilerin sayısı 168'e yükseldi

Böylelikle 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısı 168'e yükseldi.

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