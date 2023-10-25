Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.10.2023 12:49

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir fırını vurduğu saldırıda 10 kişi öldü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan El-Megazi Mülteci Kampı'nda bir fırını vurması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir fırını vurduğu saldırıda 10 kişi öldü
[Temsili fotoğraf: AA]

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından birkaç saat önce un tedariki yapılan tek fırın Megazi'yi hedef aldığını ifade etti.

Saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu aktaran Maruf, hava saldırısında tamamen yok olan fırının yerinde büyük bir çukur açıldığını, ayrıca kampın merkezini çevreleyen çok sayıda evin de yıkıldığını belirtti.

Filistinli yetkili, Megazi fırınının, mülteci kampındakilerin yanı sıra yerlerinden zorla edilen on binlerce kişiye ekmek sağladığını vurguladı.

Bunun "Gazze'ye yönelik saldırıların doğasına ilişkin İsrail'in belirttiği iddiaların yalan olduğuna dair yeni kanıtlar sunduğunu" kaydeden Maruf, fırın, market, hastane ya da kiliseler önündeki vatandaşların hedef alındığı bu suçlara ilişkin başka onlarca kanıta da tanık olduklarını belirtti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi 19 Ekim'deki açıklamasında, İsrail'in "önünde ekmek kuyruğu olan" fırınları ve çevresini kasıtlı vurduğunu belirtmişti.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında önünde ekmek kuyruğunda insanların olduğu 5 fırın ve çevresinin İsrail tarafından hedef alındığı, bombardımanlarda onlarca kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinli öldü.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 41 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Peru'nun en ünlü mumyası Juanita'nın yüzü bilgisayar yardımıyla oluşturuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:01
Metro İstanbul yarın ve 29 Ekim'de İstanbulkart sahiplerine ücretsiz hizmet verecek
23:30
DSÖ: Gazze'deki personelimiz ile bağlantımızı kaybettik
23:29
'Filistinliler İçin Tıbbi Yardım' Gazze'deki ekibiyle bağlantısını kaybettiğini duyurdu
23:13
Bolu'da otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu
23:06
İngiltere Dışişleri Bakanı: İsrail'in kendini savunma hakkını destekliyoruz
23:49
BM Genel Kurulu'nda insani ateşkes çağrısında bulunulan tasarı kabul edildi
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ