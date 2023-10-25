İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bir fırını vurduğu saldırıda 10 kişi öldü

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından birkaç saat önce un tedariki yapılan tek fırın Megazi'yi hedef aldığını ifade etti.

Saldırıda 10 kişinin öldüğünü ve yaralılar olduğunu aktaran Maruf, hava saldırısında tamamen yok olan fırının yerinde büyük bir çukur açıldığını, ayrıca kampın merkezini çevreleyen çok sayıda evin de yıkıldığını belirtti.

Filistinli yetkili, Megazi fırınının, mülteci kampındakilerin yanı sıra yerlerinden zorla edilen on binlerce kişiye ekmek sağladığını vurguladı.

Bunun "Gazze'ye yönelik saldırıların doğasına ilişkin İsrail'in belirttiği iddiaların yalan olduğuna dair yeni kanıtlar sunduğunu" kaydeden Maruf, fırın, market, hastane ya da kiliseler önündeki vatandaşların hedef alındığı bu suçlara ilişkin başka onlarca kanıta da tanık olduklarını belirtti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi 19 Ekim'deki açıklamasında, İsrail'in "önünde ekmek kuyruğu olan" fırınları ve çevresini kasıtlı vurduğunu belirtmişti.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında önünde ekmek kuyruğunda insanların olduğu 5 fırın ve çevresinin İsrail tarafından hedef alındığı, bombardımanlarda onlarca kişinin öldüğü, yüzlercesinin yaralandığı ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinli öldü.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 41 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.