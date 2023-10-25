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Dünya
AA 25.10.2023 12:15

İsrail güçleri Batı Şeria'da 80 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında Hamas yöneticilerinin de bulunduğu en az 80 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 80 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da aralarında (Hamas'tan) yöneticilerin de olduğu en az 80 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 1350'ye çıktığı ifade edildi.

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Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısının da mevcut verilere göre, en az 50'si kadın, 1600'den fazlası "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 6 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti 7 Ekim'den önceki açıklamalarında, İsrail hapishanelerinde 1200'den fazlası "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli bulunduğunu belirtiyordu.

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