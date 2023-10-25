İsrail güçleri Batı Şeria'da 80 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da aralarında (Hamas'tan) yöneticilerin de olduğu en az 80 Filistinliyi gözaltına aldığını açıkladı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 1350'ye çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklu sayısının da mevcut verilere göre, en az 50'si kadın, 1600'den fazlası "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 6 bin 600'e ulaştığı kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti 7 Ekim'den önceki açıklamalarında, İsrail hapishanelerinde 1200'den fazlası "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli bulunduğunu belirtiyordu.