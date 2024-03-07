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Dünya
AA 07.03.2024 06:24

İsrail'in Gazze saldırılarında yakınlarını kaybedenler BM'yi ziyaret etti

Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, soykırımla yargılanan İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ailelerini kaybetmiş 10 kişilik Filistinli bir heyeti, tanık olarak BM’deki yetkilerle bir araya getirdi.

İsrail'in Gazze saldırılarında yakınlarını kaybedenler BM'yi ziyaret etti

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur’un himayesinde BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ve BM Güvenlik Konseyi üyeleri ile görüşen heyet, basın mensuplarına bilgi verdi.

Gazze’deki hastanelerde görev yapan Dr. İmad Tamini, Gazze’de durumun medyada görünenden çok daha korkunç olduğunu belirterek, “Bu (saldırılar) hayatımda gördüğüm en korkunç ve dehşetli şeylerdi. Ve her birimizin bunu durdurmak için bir şeyler yapması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Toplantıda söz alan Teksas’tan Filistinli Dr. Rolal Farrah da yüzyıllardır Gazze’de yaşayan büyük bir aileye sahip olduklarını ve İsrail saldırılarında birçok aile üyesini kaybettiklerini aktardı.

"Aile üyelerimin 150'den fazlası öldürüldü"

Farrah, “Aile üyelerimin 150'den fazlası, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında, ya bombardımanda, ya da İsrail keskin nişancılarının ateşinde ya da insani yardımların ulaştırılmasının insafsızca reddedilmesi sonucu öldürüldü” dedi.

Gazzeliler için her geçen dakikanın hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Farrah, “Onurumuzu koruyabilmemiz, özgürlük ve adalet haklarımızın güvence altına alınabilmesi için Filistin halkına kalıcı bir ateşkes ve kalıcı bir çözüm istiyoruz” çağrısında bulundu.

Farrah, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi üyeleri ile görüşmelerde ailelerinin hikayelerini ilk ağızdan aktardıklarını belirterek, Filistinliler olarak seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade etti.

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