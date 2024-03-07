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Dünya
AA 07.03.2024 03:21

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze'deki durum ateşkesin ertelenmesini kaldıramaz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun ateşkesin ertelenmesini kaldıramayacağını söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Gazze'deki durum ateşkesin ertelenmesini kaldıramaz

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'de İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinden bir heyetle yaptığı görüşmede konuştu.

Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Alicia Kearns'ın başkanlığındaki heyetle bir araya gelen Sisi, başta Gazze Şeridi olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Gazze'deki insani durum, ateşkes için kesin çözümlere ulaşmanın daha fazla ertelenmesini kaldıramaz" dedi.

Al-Qahera News televizyonunun haberine göre, 3 Mart'tan beri Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır, ABD, Katar ve Hamas'ın katılımıyla Gazze Şeridi'nde ateşkesin görüşüldüğü müzakereler düzenleniyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430’u çocuk, 8 bin 900’ü kadın olmak üzere 30 bin 717 Filistinli öldürüldü, 72 bin 156 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 423 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

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