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Dünya
AA 07.03.2024 04:51

Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 424'e yükseldi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Mart'ta düzenlediği baskında yaraladığı 19 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 424'e çıktı.

Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısı 424'e yükseldi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin, 4 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Burin köyüne yönelik baskınında gerçek mermi ile göğsünden yaraladığı 19 yaşındaki Muhammed Mahmud Reca Iyd, tedavi gördüğü Refidya Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Buna göre işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 424'e yükseldi.

Filistinli genç Reca'nın yaralandığı İsrail baskınında başından vurulan 10 yaşındaki Filistinli çocuk Amr Muhammed Neccar hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

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