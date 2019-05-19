2000 yılında dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron hükümeti, Filistin topraklarını parçalamak için ayrım duvarlarını inşa etme kararı aldı.

Duvarların amacı Filistinlileri kontrol altında tutmak

Bu ayrım duvarı, Batı Şeria'da yaşayan 3 milyon Filistinliyi Kudüs ve diğer işgal altındaki topraklardan ayırıyor. Amaç, Filistinlilerin ekonomisini, birbirleriyle ilişkilerini kontrol altında tutmak.

İşte Hacı Hani Emir'in evi tam da duvarların güzergahında kaldı.

İsrail, Emir ailesini evlerinden çıkarmak için yoğun baskı yapıyor. Ancak Filistinli aile topraklarında kalmak için mücadele veriyor. Üstelik Emir ailesi her gün evine girebilmek için ayrım duvarını kullanmak zorunda.

Emir ailesinin evi adeta "hapishane"

İsrail ordusu, yaptıkları yetmiyormuş gibi Emir ailesinin evine misafir gelmesini de yasakladı. Aile, evlerine misafir kabul ediyor, ancak bedelini de çok ağır ödüyor.

Bir hapishanede olması gereken duvar, dikenli tel örgü gibi daha pek çok şey, bu Filistinli ailenin evinin etrafında mevcut.

Tüm insani değerlere ve uluslararası hukuka aykırı bu duvarlar, Filistin topraklarını bir açık hava hapishanesine dönüştürmüş durumda. İsrail, 708 kilometresini tamamladığı bu 9 metre yüksekliğindeki duvarların inşasına devam ediyor.

Duvarlar nedeniyle Filistinlilerin birbirlerini ziyareti imkansızlaşıyor. Bir bölgeden diğerine geçişlerde güvenlik noktalarını, bariyerleri, hakaret dolu üst aramalarını göze almaları gerekiyor. Filistinlilerin ekip biçemedikleri arazilerini Yahudi yerleşimciler gasp ediyor.

Sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlar da sık sık duvar engeline takılıyor.

Kaynak: TRT Haber