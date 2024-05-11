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Dünya
AA 11.05.2024 14:00

İsrail'in Eurovision’a katılımını sorgulayan Hollanda yarışmadan menedildi

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda finale saatler kala Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiği duyuruldu.

İsrail'in Eurovision’a katılımını sorgulayan Hollanda yarışmadan menedildi
[Fotograf: Reuters]

Eurovision organizatörlerince yapılan açıklamada, Hollandalı temsilci Klein'ın, bir ekip üyesine yönelik davranışının "yarışma kurallarının ihlali" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Klein'ın final yarışmasından diskalifiye edildiği bildirilen açıklamada, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Hollandalı temsilci Klein, İsrailli temsilcinin yarışmaya katılımını sorgulamıştı

İsveç'in Malmö kentinde yapılacak final yarışması öncesi dün düzenlenen basın toplantısında, İsrailli temsilci Eden Golan'a, Polonyalı bir gazeteci, "Etkinliğe katılarak diğer katılımcılar için bir güvenlik riskine neden olduğunu düşünüp düşünmediği" sorusunu yöneltmişti.

Bunun üzerine İsveçli sunucu Jovan Radomir'in hemen araya girerek Golan'a "soruya cevap vermek zorunda olmadığını" söylemiş ve Hollandalı temsilci Joost Klein da yüksek sesle "Neden olmasın?" ifadesini kullanmıştı.

Eurovision'da 'Özgür Filistin' dediği için güvenlik müdahalesiyle karşılaştı
Eurovision'da 'Özgür Filistin' dediği için güvenlik müdahalesiyle karşılaştı

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı kesimler, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına yönelik protestolar sürüyor

 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak İsveç'in Malmö kentinde İsrail'in yarışmaya katılımı protesto edildi.

Protestocular, "Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot", "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" sloganları attı.

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