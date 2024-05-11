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Dünya
TRT Haber 11.05.2024 13:20

ABD'de okul birincisini Gazze'deki zulmü konuşur diye kürsüye çıkarmadılar

ABD'nin Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden mezun olan Asna Tabassum Bölümünü birincilikle tamamladı. Ancak üniversite, "Gazze'deki İsrail katliamını gündeme getirme ihtimali" gerekçesiyle mezuniyet konuşmasına engel oldu. Sansüre rağmen arkadaşları destek verdi. Tabassum, mezuniyet töreninde isminin anons edilmesiyle dakikalarca ayakta alkışlandı.

ABD'de İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı olan öğrencilerin Filistin'e destek protestoları sürerken çarpıcı olaylar yaşanmaya devam ediyor.

Üniversite protestolarının öncü isimlerinden biri olan Asna Tabassum, aynı zamanda çok başarılı bir öğrenciydi.

Güney Kaliforniya Üniversitesini birinci olarak tamamladı. Her başarılı öğrenci gibi hayali mezuniyet konuşması yapmaktı.

Okul yönetimi ise Filistin'deki katliamı gündeme getirmek istediği gerekçesiyle Asna Tabassum'un talebini geri çevirdi.

"'Soykırıma Karşı Direniş' alanında da yan daldan mezun oldu"

Kürsüye çıkmasına izin vermeyerek sansür uyguladı. Bu yasakçı tavra en büyük tepki Tabassum'un arkadaşlarından geldi.

Törende ismi anons edildiğinde arkadaşları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Anons sırasında da oldukça çarpıcı bir ifade kullanıldı:

"Asna Tabassum, 'Biyomedikal, hücresel ve moleküler mühendislik' alanında lisans, 'Soykırıma Karşı Direniş' alanında da yan daldan mezun oldu."

ABD'de okul birincisini Gazze'deki zulmü konuşur diye kürsüye çıkarmadılar

Asna Tabassum daha önce, üniversitenin yasakçı tavrına tepki göstermişti.

"Üniversitenin sesimi bastırmayı amaçlayan nefret kampanyasına yenik düşmesi beni hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasını yapmıştı. 

İsrail'in Gazze'deki zulmü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 6 katliam gerçekleştirdiğini, saldırılarda 39 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini, 58 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 943'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 78 bin 572'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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