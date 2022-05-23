İsrail'in dış temsilcilikleri "alarma" geçti
İsrail'in, Tahran'da suikast sonucu öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu mensubu için İran'ın intikam alma ihtimaline karşı dış temsilciliklerde "alarm durumuna" geçtiği duyuruldu.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Tel Aviv yönetimi, dün Tahran'da Seyyad Hodayi'ye düzenlenen suikastın ardından "İran'ın yanıt verme olasılığını" dikkate alıyor.
"İsrail'in dünya genelindeki elçilik ve temsilciliklerinde alarm durumunun devam ettiği" aktarıldı.
İsrailli makamlardan, İranlı yetkilinin suikastını üstlenen bir açıklama yapılmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusunun "Kudüs Gücü"ne bağlı Albay Seyyad Hodayi, dün başkent Tahran'da suikast sonucu öldürülmüştü.
Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran'daki Mücahidin-i İslam Caddesi'ndeki evinin yakınlarında silahlı saldırıya uğrayan İranlı albayın, başına isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Olay yerinden kaçan saldırganlar için yakalama çalışmaları başlatılmıştı.
Hodayi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde görev aldığı açıklanmıştı.
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