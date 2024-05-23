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Dünya
AA 23.05.2024 06:13

İsrail'in Cenin'deki saldırılarında 4'ü çocuk 11 Filistinli öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine dünden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail'in Cenin'deki saldırılarında 4'ü çocuk 11 Filistinli öldü

Filistin Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Cenin kenti ile oradaki mülteci kampına salı gününden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 4'ü çocuk 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Açıklamada, Cenin kentindeki İsrail saldırılarında son olarak Vesim Ahid Ceradat (15) adlı çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı, Cenin saldırılarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusu tarafından tahrip edilen Filistinlilere ait üç eve el konulduğunu ve evsiz kalan 3 Filistinli ailenin bölgeden tahliye edildiğini duyurdu.

İsrail ordusu, salı gününden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve oradaki mülteci kampındaki çeşitli mahallelerde Filistinlilerin evlerini kuşatma altına alarak baskınlar düzenliyor.
Takviye güç göndererek kentteki askeri varlığını güçlendiren İsrail ordusu, beraberindeki askeri buldozerlerle altyapıyı tahrip ediyor.
 

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