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Dünya
AA 02.11.2023 20:59

İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı: 15 Filistinli öldü

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı hava saldırısında 15 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı: 15 Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in birçok evin bulunduğu yerleşim alanına saldırısına ilişkin bilgi verdi.

Sivil savunma ekiplerinin İsrail'in Bureyc Kampı'ndaki bir yerleşim alanını bombalaması sonucu 15 cansız bedene ulaştığını kaydeden Basal, onlarca kişinin yaralandığını aktardı.

İsrail 3 mülteci kampını vurdu
İsrail 3 mülteci kampını vurdu

Basal, evlerin enkazı altında çok sayıda kişinin olduğunu, ekiplerin onları kurtarmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Bureyc Kampı'ndaki evleri yerle bir etti. Bölge sakinleri, hasarın çok büyük olduğunu ifade ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın askerikanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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