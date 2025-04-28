İsrail'in bir UNRWA personelini sınır dışı ettiği ortaya çıktı

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail İçişleri Bakanlığı, işgal altında tutulan Doğu Kudüs ile İsrail'deki faaliyetlerini yasakladığı UNRWA'nın bir personelinin Ben Gurion Havaalanı'ndan ülkeye girişine izin vermedi.

İsrail vatandaşı eşi ve 3 çocuğu ile havalimanına inen, ismi açıklanmayan ancak 17 yıldır ülkede yaşadığı bildirilen UNRWA personelinin sorguya alındığı bildirildi.

BM ajansına yönelik yasağın ardından Avrupa'ya taşınma kararı aldıklarını ve evlerini kapatmak üzere İsrail'e geldiklerini belirten UNRWA personeli, kendisini sorguya alan İsrailli memurun kendisine sert bir tonda konuşarak işi ve UNRWA'nın faaliyetleri hakkında sorular sorduğunu aktardı.

Kendisini sorgulayan memurun kartvizitinin üstündeki Arapça yazılara "iğrenerek" baktığını söyleyen UNRWA personeli, "Karttaki Arapça çeviriye açıkça iğrenerek bakarak bir süre geçirdi, İbranice hakaret veya küçümseme gibi anlamlara gelen bir şeyler mırıldandı. Daha sonra odadan çıkmamı emretti." dedi.

BM çalışanının sınır dışı edilmesine gerekçe olarak kamu güvenliği ve düzenini tehlikeye atması gösterilirken, İsrail İçişleri Bakanlığına kararın iptali için başvuru yapıldı.

İtirazda, sınır dışı edilen UNRWA personelinin İsrail'e girmek için vizeye ihtiyaç duymadığı, bir İsrailliyle evli olduğu ve İsrail vatandaşı 3 çocuğun annesi olduğu ve her halükarda İsrail'i terk etmeyi planladıkları belirtildi.

Sınır dışı kararına ilişkin itiraz İsrail mahkemesince reddedildi.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen iki yasa tasarısı 28 Ekim'de İsrail Meclisi'nden (Knesset) geçirilmişti.​​​​​​​

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.