Çok Bulutlu 11.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.12.2023 11:35

İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik baskınlarında 42 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentine düzenlediği gece baskınlarında 4 kişi yaralandı, yarısı Gazzeli işçilerden olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik baskınlarında 42 Filistinli gözaltına alındı
[Fotograf: AP]

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarıyla birlikte Batı Şeria'da da baskınlarına devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki gece baskınlarının adresi Nablus, El-Halil, Beytüllahim ve Tulkerim kentleri oldu.

Buldozerler eşliğinde Nablus'un eski şehir bölgesine baskın düzenleyen İsrail güçleri, El-Hıle Mahallesi'nde bir evi kuşattı. Filistinlilere ait çok sayıda araç baskın sırasında yanarak kullanılmaz hale geldi. Baskında 4 Filistinli yaralanırken 2'si Gazzeli işçi olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu Batı Şeria'da zihinsel engelli bir Filistinliyi vurdu
İsrail ordusu Batı Şeria'da zihinsel engelli bir Filistinliyi vurdu

Nablus'taki Kızılay Ambulans ve Acil Servis Merkezi Müdürü Ahmed Cibril, 2 Filistinlinin gerçek mermiyle bacağından, diğer 2'sinin de şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığını kaydetti.

El-Halil'in Terkumya ve Ez-Zahiriyye beldelerinde 13 Filistinli, Tulkerim'in güneyindeki Firavun beldesinde de 19 Gazzeli işçi gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin Beytüllahim'in El-İzze ve Ayide mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda da 3'ü Gazzeli işçilerden olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Filistin Esirler Cemiyetinin son verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 3 bin 640'ı aştı.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
İsrail, Gazze'deki saldırılarıyla kendi ekonomisini de vuruyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
6 film vizyona girecek
12:45
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyindeki hastaneler hizmet dışı
12:40
Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen ölü sayısı ilk kez yaralı sayısını geçti
12:30
Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
12:17
Rusya'da okulda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı
12:08
Azerbaycan'da erken cumhurbaşkanı seçimi 7 Şubat'ta yapılacak
Sultan Baba Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
Sultan Baba Dağı kış tırmanışı için dağcıları ağırlıyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
İstanbul'da ambulansa yol vermeyen sürücü kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ