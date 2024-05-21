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Dünya
AA 21.05.2024 13:56

İsrail'in açtığı ateş sonucu Cenin kentinde Filistinli bir gazeteci yaralandı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde Filistinli bir gazeteci, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail'in açtığı ateş sonucu Cenin kentinde Filistinli bir gazeteci yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusundan bir keskin nişancı, Cenin kentindeki Halil Süleyman Devlet Hastanesi yakınındaki bir grup gazeteciye ateş açtı.

Saldırıda bacağından yaralanan Filistinli gazeteci Amr Munasıra hastaneye kaldırıldı.

İsrail güçleri, devlet hastanesinin bitişiğindeki Cenin Mülteci Kampı civarındaki herhangi bir hareketliliğe izin vermiyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, geceden beri gerginliğin had safhada olduğu Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik İsrail saldırıları sonucu 7 kişinin öldüğünü, 2'si ağır 9 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 513 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı da 8 bin 815'e yükseldi.

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