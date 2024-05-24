İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların bilançosu çok ağır

İsrail, Gazze Şeridi'ni havadan, karadan ve denizden vurmaya devam ediyor.

7 buçuk aydan fazla süredir devam eden saldırılarda, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 77 bin ton patlayıcı attı.36 bine yakın Filistinli İsrail saldırılarında can verdi.Ölenlerin 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü ise kadın.10 binden fazla kişi ise hala enkaz altında.Yaralı sayısı ise 80 bini geride bıraktı.

Gazze'de 493 sağlık çalışanı, 69 sivil savunma görevlisi ve 147 gazeteci yaşamını yitirdi.



İsrail saldırılarında 87 bin konut tamamen yıkıldı, 297 bin konut ise zarar görerek kullanılamaz hale geldi.



İsrail ordusu, 189 hükümet binası ile 108 okul ve üniversiteyi yerle bir etti.

313 okul ve üniversite ise kısmen zarar gördü.



İbadethaneler de İsrail ordusunun hedefindeydi...

Gazze'de 604 cami tamamen, 200 cami ise kısmen yıkıldı.Yıkılan ibadethaneler arasında 3 de kilise bulunuyor.



İsrail saldırılarında 160 sağlık kuruluşu hedef alındı.



55 sağlık merkezi ile 33 hastane ise hizmet dışı kaldı, 130 ambulans da kullanılamaz hale geldi.

İsrail Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldı...



Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlık, İsrail saldırılarında yerle bir oldu.



İsrail ordusu son 24 saatte de Gazze'nin güneyi ve kuzeyini vurdu.

Saldırılarda 10'u çocuk 17 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla Refah limanındaki balıkçı teknelerini hedef aldı.



Birçok Filistinli ailenin geçim kaynağı olan tekneler imha edildi.



Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde de hastalar ölümle burun buruna.



Yakıt sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetinin durma noktasına geldiği hastanede, bin 200 hasta ve yaralının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu.





