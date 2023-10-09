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Dünya
TRT Haber 09.10.2023 12:15

İsrail'e girişler durduruldu: Ben Gurion'a ağır silahlı güvenlik

Gazze Şeridi’nden başlatılan operasyonların ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda güvenlik önlemleri artırıldı. Havalimanına ağır silahlı güvenlik görevlileri konuşlandırıldı. Birçok ülkenin vatandaşlarını tahliye etmek için çalışma başlatıldı, yurt dışına çıkış kısmında yoğunluk yaşanıyor.

İsrail'e girişler durduruldu: Ben Gurion'a ağır silahlı güvenlik

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı da çatışmalardan etkilendi.

Havalimanı çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Yurt dışından çok sayıda uçuşun iptal edilmesiyle birlikte Ben Gurion Havalimanı'nın İsrail’e giriş bölümü boş kaldı.

Yurt dışından girişlerdeki pasaport bölümünde sadece bir memurun çalıştığı görüldü.

Havalimanı'nın yurt dışına çıkış kısmında ise yoğunluk yaşanıyor. İptal edilen uçuşlar nedeniyle birçok kişi saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Ülkeler vatandaşlarını tahliye ediyor

Filistin ile İsrail arasında çatışmalar sürerken, İsrail’de kalan yabancı ülke vatandaşları güvenlik kaygısıyla ülkelerine dönüyor.

Yunanistan, İsrail'deki 81 vatandaşını tahliye etti. Macaristan 325 vatandaşını ülkeden çıkardı. İsrail'den ayrılan 120 Polonyalı Varşova'ya ulaştı.

İsrail’de 30 bin vatandaşı olan Tayland ve Brezilya da tahliye kararı alan ülkeler arasında.
 

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