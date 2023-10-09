Almanya: Bavyera ve Hessen'de aşırı sağ parti AFD oylarını yükseltti

Almanya'nın Hessen ve Bavyera eyaletlerinde gerçekleştirilen seçimlerde Hristiyan Demokrat Parti CDU ipi göğüslerken, aşırı sağ partı AFD oylarını ciddi anlamda yükseltti.

Başbakan Scholz'ün partisi Sosyal Demokratlar, oylarında düşüş yaşadı.

Hristiyan demokrat parti CDU, 60 yıldır iktidar olduğu Bavyera'da 2018 seçimlerinde aldığı yüzde 37'lik oy oranını korudu.

Hessen'de ise oylarını 7,6 puan artırırak yüzde 34,6 oyla ulaştı. CDU, her iki eyalette de birinci parti oldu.

Almanya'da aşırı sağın yükselişi devam ediyor

Aşırı sağ parti AFD, Hessen'de oylarında 5,3 puan artış göstererek yüzde 18,4'le ikinci sıraya yükseldi. Bavyera'da ise 4,4 puan oy artışı sergileyerek yüzde 14,6 oya yükseldi.

AfD'li Alice Weidel, partisinin başarısından memnuniyetini dile getirerek, "Politikalarımız bizi haklı çıkarıyor" dedi.

Sosyal Demokratlarda hüsran

Seçimin mağlubu ise Sosyal Demokrat Parti SPD kabul ediliyor. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faser, Hessen'de Eyalet Başbakanı Adayı gösterilmesine rağmen oylarında 4,7 puanlık düşüş yaşayarak yüzde 15,1 oy aldı. SPD, Bavyera'da ise yüzde 8,4 oyla beşinci parti oldu.

Sonuçlar SPD cephesinde hayal kırıklığı olarak görülüyor.

Tek başına hükümet kurulamıyor

Her iki eyalette de tek başına bir parti hükümeti oluşturamıyor. Seçimden önce hiçbir parti aşırı sağ parti AFD ile hükümet kurmayacağını açıklamıştı.

Koalisyon görüşmeleri önümüzdeki hafta başlayacak.

