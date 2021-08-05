Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 05:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
[Fotoğraf: Arşiv]
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.
İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçaklarının, dün Lübnan'dan İsrail'e roket atılan bölgeler ile terör amacıyla kullanılan tünelleri vurduğunu açıkladı.
Adraee, İsrail bombardımanının süreceği ve İsrail'i hedef alan terör saldırıları karşısında bunların dozunun artabileceği uyarısında bulundu.
Lübnan yerel basınındaki haberlerde ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Ed-Dımaşkiyye bölgesine iki hava saldırısı düzenlediği bilgisi yer aldı.
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