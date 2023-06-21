İsrail'den Hizbullah'ın sınırda oluşturduğu askeri noktaya karşı "güç kullanma" tehdidi

Hizbullah'ın buna karşı söz konusu askeri noktanın işgal edilmiş Lübnan topraklarında oluşturulduğunu savunduğu aktarılan açıklamada, Hizbullah mensupları tarafından Lübnan-İsrail sınırını temsil eden "Mavi Hat" arkasında 2 çadır kurulduğuna işaret edildi.

Hizbullah'ın oluşturduğu askeri noktanın bir güvenlik tehdidi yaratmadığı ifade edilen açıklamada, dolayısıyla konunun diplomatik ve siyasi düzeyde kalmasının tercih edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Ordu, konuyla ilgili sergilenen yaklaşımı ve Mavi Hat'ın arkasında inşa edilen yerin neden anında tahliye edilmediğini soruşturacak." ifadeleri kullanıldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) bugünkü haberinde, "Hizbullah'ın İsrail egemenliğindeki topraklara geçerek Dufa Dağı (işgal altındaki Şeba Çiftlikleri) bölgesinde bir askeri nokta oluşturduğunu" bildirmişti. Konunun geçen hafta Meclisteki Dışişleri ve Güvenlik Komitesinin gündemine geldiği bilgisi paylaşılmıştı.