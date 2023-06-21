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Dünya
AA 21.06.2023 16:13

Güney Kore'deki ABD yapımı batarya, çevresel etki değerlendirme onayını aldı

Güney Kore'de 2017'de kurulan ABD yapımı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin çevresel etki değerlendirmesinden onay aldığı bildirildi.

Güney Kore'deki ABD yapımı batarya, çevresel etki değerlendirme onayını aldı
[Fotograf: AA]

Savunma Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı, "geçici kurulum statüsünde" bulunan THAAD savunma sisteminin çevreye etkilerinin değerlendirildiği raporu tamamladı.

Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki bakanlığın işbirliğiyle THAAD'ın çevresel etki değerlendirmesinin tamamlandığı ve konuşlandırma süreciyle ilgili de ABD ile yakın temasta olacakları bildirildi.

Açıklamada, THAAD'in bulunduğu üsten yayılan elektromanyetik dalga miktarının yasal standartlara uygun olduğu, insan vücudu ve çevre üzerindeki zararlı etkisinin de düşük seviyelerde olduğuna karar verildiği aktarıldı.

Onayın ardından, bataryanın tam kapasite çalışması için gerekli altyapı inşaatının hızlandırılması bekleniyor.

Güney Kore, 2017'de Kuzey Kore kaynaklı füze tehdidinin artması üzerine ABD'ye ait THAAD bataryasını topraklarına konuşlandırma kararı almıştı.

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