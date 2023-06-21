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Dünya
AA 21.06.2023 16:14

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn cumhurbaşkanı adayı olacak

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Olli Rehn, 2024'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını söyledi.

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn cumhurbaşkanı adayı olacak
[Fotograf: Reuters]

Finlandiya haber ajansı YLE'ye göre, Rehn, gelecek yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konu hakkında düşündüm ve hazırım." dedi.

Rehn, adaylığı garantilemesi halinde Merkez Bankası Başkanlığı görevinden izin almayı planladığını belirtti.

Gelecek yıl ocakta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olabilmek için Rehn'in, seçim kurallarına göre 20 bin seçmenin desteğini toplaması gerekecek.

2015-2016 döneminde Maliye Bakanlığı görevini üstlenmişti

61 yaşındaki ekonomist, daha önce Merkez Parti üyesi olarak yıllarca parlamentoda görev yapmıştı.

Eski Avrupa Birliği Komisyon Üyesi de olan Rehn, 2015-2016 döneminde Juha Sipila'nın kabinesinde Maliye Bakanlığı görevini üstlenmişti.

Ülkede 2024'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun 28 Ocak'ta, olası ikinci turunun da 11 Şubat'ta yapılması planlanıyor.

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