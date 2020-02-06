İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Haber Giriş: Kaynak: AA
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyinde bazı noktalara saldırı düzenledi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenen saldırıda, can kaybı yaşanmadı.
İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'den İsrail'e 2 havan mermisi atıldığını duyurmuştu.
İsrail savaş uçakları tarafından, dün gece de Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktalara saldırı gerçekleştirilmişti.
Etiketler: israil gazze Savaş uçakları hava saldırısıSon Güncelleme: 6 Şubat 2020 Perşembe 03:08
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