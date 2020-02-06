ABD'de Başkan Trump'a yönelik yürütülen azil süreci, Senato Genel Kurulunda yapılan oylama ile sona erdi.

"Görevini kötüye kullanmak" suçlaması için yapılan ilk oylamada 48 senatör Trump'ın "suçlu olduğu", 52 senatör ise "suçlu olmadığı" yönünde oy verdi.

"Kongre'nin işleyişini engellemek" başlıklı azil maddesi için yapılan ikinci oylamada ise 47 senatör Trump'ın "suçlu olduğu", 53 senatör ise "suçlu olmadığı" yönünde oy kullandı.

ABD Başkanı Trump, Senato'da yapılan oylamada kendisine yönelik iki azil maddesinden de aklandı. Detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı.https://t.co/k0mph3W63D pic.twitter.com/mAuajICgPV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 5, 2020

Böylece Trump, ABD tarihinde Andrew Johnson ve Bill Clinton'dan sonra Senato'da aklanan 3. başkan oldu.

Cumhuriyetçi Senatör Romney, Trump'ı bir maddeden suçladı

Oylamada tüm Demokratlar Trump'a yönelik suçlamalar için "suçlu olduğu" yönünde oy verdi.

Öte yandan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney "görevin kötüye kullanılması" suçlaması için yapılan oylamada "suçlu olduğu", "Kongre'nin işleyişini engelleme" suçlaması için ise "suçlu olmadığı" yönünde oy kullandı.