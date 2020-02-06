Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı biri Hong Kong'da 563'ü Çin ana karasında olmak üzere 564’e yükseldi.

Virüsten etkilenenlerin sayısı, 3 bin 859’unun durumu ciddi olmak üzere 28 bin 18, durumu şüpheli olanların sayısı ise 24 bin 702 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı da 186 bin 354’e ulaştı.

Ayrıca koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 21’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10’a yükseldi. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 1153 oldu.

Bir günde 73 can kaybı

Ülkedeki salgından dolayı son 24 saatte 73 can kaybı yaşanırken, bu ölümlerin 70’i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde, biri Tiencin kentinde, diğer ikisi de Heylongciang ve Guicou eyaletlerinde gerçekleşti.

Ayrıca son 24 saatte tespit edilen yeni koronavirüs vakası da 3 bin 694 oldu. Ülkedeki toplam can kayıplarının 549’u Hubey eyaletinde gerçekleştirken, diğer eyaletlerden Hınan’da 2, Sıçuan’da 1, Heylongciang’da 3, Hıbey’de 1, Haynan’da 1, Guicou’da 1 kişi yaşamını yitirdi.

Merkeze doğrudan bağlı kentlerde ise Pekin’de 1, Şanghay’da 1, Tiencin’de 1, Çongçing’de 2 kişi yaşamını yitirirken, Hong Kong’da can kaybı 1 oldu.

ABD'de koronavirüs vakaları artıyor

Wisconsin Sağlık Servisinden yapılan açıklamada, Wisconsin eyaletinde ilk kez, ülke genelinde ise 12'nci yeni tip koronavirüs vakasının teyit edildiği belirtildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 36 eyalette toplam 293 kişinin koronavirüs şüphesiyle incelendiğini; bunlardan 206’sında sonucun negatif çıktığını, 75’inde ise durumun kesinleşmediğini duyurdu.

Çin’den getirilen ABD vatandaşları 6 askeri üste tutulacak

Öte yandan, Savunma Bakanlığı yetkilileri, salgın nedeniyle Çin’den getirilen Amerikan vatandaşlarının koronavirüs taşıyıp taşımadıkları kesinleşinceye kadar askeri tesislerde tutulacağını bildirdi.

California, Colorado, Teksas ve Nebraska eyaletlerinde bulunan 6 askeri üstte bin 275 kişinin şubat sonuna kadar gözlem altında bulundurulacağı kaydedildi.

ABD geçen hafta, salgının başladığı Çin’in Vuhan bölgesindeki personelini ve vatandaşlarını ülkeden tahliye etmeye başlamış, ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines da Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

ABD Sağlık Bakanlığı da hızla yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle ülke genelinde ''kamu sağlığı acil durumu'' ilan etmiş; virüsü taşıma riski bulunan Çin’e seyahat etmiş yabancı uyruklu vatandaşların ABD’ye girişinin askıya alındığını duyurmuştu.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 491'e, virüs bulaşan kişi sayısı 24 bin 324'e yükselmişti.