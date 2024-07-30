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Dünya
AA 30.07.2024 20:03

İsrail'den Beyrut'a saldırı

İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesine saldırı düzenledi.

İsrail'den Beyrut'a saldırı
[Fotograf: TRT Haber]

Saldırı, Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

İsrail'den açıklama

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

Ordudan yapılan açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı aktarıldı.

Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

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