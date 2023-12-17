Çok Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.12.2023 06:29

İsrail'deki Gazeteciler Sendikası'ndan darbedilen AA muhabirine destek

İsrail'deki Gazeteciler Sendikası, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, görevi sırasında İsrail güçleri tarafından darbedilen AA foto muhabiri Mustafa Haruf'a desteklerini belirtti.

İsrail'deki Gazeteciler Sendikası'ndan darbedilen AA muhabirine destek

Gazeteciler Sendikası'nın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sendika üyesi olan AA foto muhabiri Haruf'un, 15 Aralık cuma günü, Doğu Kudüs'te görev yaptığı sırada polislerin şiddetli saldırısına maruz kaldığı hatırlatıldı.

Bu olay karşısında şok yaşandığı aktarılan açıklamada, bunun, 7 Ekim'den beri Arap gazetecilere yönelik 37. saldırı olduğuna dikkat çekildi.

Arap gazetecilere yönelik saldırıların çoğunun, İsrail güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, bu tür saldırılar sebebiyle gazetecilerin görevlerini yapma fırsatı bulamadığı anımsatıldı.

İsrail ordusunun olayla ilgili derhal soruşturma başlatması talebinde bulunulan açıklamada, olaya karışan polis amirlerinin de soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınması çağrısı yapıldı.

İsrail polisinden gazetecilere sert müdahale
İsrail polisinden gazetecilere sert müdahale

Açıklamada, gazeteci Haruf'u darbeden polisler hakkında ciddi iddianameler hazırlanması talep edildi.

İsrail güçlerinin AA foto muhabirine saldırısı

İsrail güçleri, AA foto muhabiri Mustafa Haruf'u, 15 Aralık'ta, Doğu Kudüs'teki görevi sırasında darbetmişti.

İsrail güçleri, cuma namazı kılınmasına sınırlama getirdiği Mescid-i Aksa yakınlarında bir grup Filistinlinin toplanması sırasında olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf'a, önce silah çekmiş, ardından da yere düşürüp tekmeleyerek darbetmişti.

Aldığı şiddetli darbelerle yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs'teki Makasid Hastanesine kaldırılmıştı.

İsrail polisleri, Haruf'un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle'ye de saldırmıştı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İsrail ordusu: Lübnan sınırında patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:16
İsrail ordusu: Lübnan sınırında patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker öldü
05:09
İBB deposunda çıkan yangın söndürüldü
03:51
İsrail: Esirlerimizin kaçma senaryosuna hazırlıklı değildik
03:48
Kırıkkale'de çarpışan iki otomobildeki 9 kişi yaralandı
03:02
Antalya'daki yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi
02:57
Kocaeli'de çıkan yangında mahsur kalan kişi kurtarıldı
İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu’ya tepkili: Biden ile görüşmek daha kolay
İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu’ya tepkili: Biden ile görüşmek daha kolay
FOTO FOKUS
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Festivali'nde üçüncü gün tamamlandı
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Festivali'nde üçüncü gün tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ