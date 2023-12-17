DSÖ: Gazze'de sadece 8 hastane kısmi hizmet veriyor

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesinin, binlerce hastaya yeniden hizmet vermek için faaliyetlerine devam etmeye çalıştığını, ancak durumun hala inanılmayacak derecede zorlu ve kaotik olduğunu kaydetti.

DSÖ liderliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan bir heyetin, temel tıbbi malzemeleri sağlamak ve öncelikli sağlık ihtiyaçlarını değerlendirmek için Şifa Hastanesine ulaştığının altını çizen Ghebreyesus, hastanenin, şu anda sınırlı olarak travma stabilizasyonu ile diyaliz desteği hizmeti sağlayabildiğini aktardı.

Şifa Hastanesinde ameliyat hizmetinin henüz mümkün olmadığını belirten Ghebreyesus, hastanede nakil yapılabilecek kan ile sürekli hasta akışıyla ilgilenecek personelin olmadığına işaret etti.

Gazze Şeridi'ndeki gıda eksikliği, endişeleri giderek artırıyor

Ghebreyesus, "Gazze genelinde sağlık sistemi kötü durumda, 36 hastaneden sadece 8'i kısmen hizmet verebiliyor. Gazze Şeridi boyunca açlığın artmasına neden olan gıda eksikliği de giderek artan endişelerden biri. Şiddetli açlık, aynı zamanda ciddi bir sağlık riski oluşturuyor. (Gazze için) Tek sürdürülebilir çözüm, acilen ateşkesin sağlanmasıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118'i karadan işgal sürecinde olmak üzere, 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 291 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de, silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.