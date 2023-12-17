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Dünya
AA 17.12.2023 00:40

İsrail güçleri Meşru Beyt Lahya'dan ardında enkaz bırakarak çekildi

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde yer alan Beyt Lahya kentine bağlı Meşru Beyt Lahya bölgesinden, ardında enkaz bırakarak geri çekildi.

İsrail güçleri Meşru Beyt Lahya'dan ardında enkaz bırakarak çekildi
[Fotograf: AA]

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesinin de bulunduğu bölgedeki evler, binalar, altyapı, okullar, sağlık merkezleri ve idari kurumlardan geride büyük bir yıkım kaldı.

Beyt Lahya kentinin güney doğusundaki bölgede, son 3 gündür internet ve iletişimin tamamen kesildiği kaydedildi.

Filistinli gazeteci: İsrail güçleri onlarca kişiyi diri diri gömdü
Filistinli gazeteci: İsrail güçleri onlarca kişiyi diri diri gömdü

Öte yandan, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Gazze ve Deyr el-Belah kentlerinde Filistinli direniş grupları ile İsrail güçleri arasında çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin bu bölgelere hava saldırılarını da sürdürdüğü belirtildi.

Filistin sivillerin iş makineleriyle ezilmesiyle ilgili soruşturma istedi
Filistin sivillerin iş makineleriyle ezilmesiyle ilgili soruşturma istedi

Filistin Sağlık Bakanlığı uluslararası soruşturma çağrısı yapmıştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinde bulunan Kemal Advan Hastanesine 12 Aralık'ta baskın düzenlemişti.

Gazze Sağlık Müdürü Munir el-Berş, İsrail güçlerinin hastaneden çekilirken geriye bir "insani felaket" bıraktığını belirtmişti.

Berş, "İsrail güçleri, aşırı soğuk havada yaralıları kasıtlı şekilde hastaneden zorla çıkardı ve sağlık personeline saldırdı." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi'nden 90 kişiyi alıkoyarak çekildiğini açıkladı
İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi'nden 90 kişiyi alıkoyarak çekildiğini açıkladı

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail'e ait iş makinelerinin, Kemal Advan Hastanesi avlusunda bulunan çadırları içindeki sivillerle birlikte ezdiği ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğu belirtilmişti.

İsrail, Kemal Advan Hastanesi'nde yaralıların tedavisini engelledi
İsrail, Kemal Advan Hastanesi'nde yaralıların tedavisini engelledi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesinde onlarca kişiyi öldürdüğü yönündeki haberlerle ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapmıştı.

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