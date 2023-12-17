Hafif Sağanak Yağışlı 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.12.2023 00:25

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli bir çocuğu öldürdüğü, 2 genci ağır yaraladığı belirtildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
[Fotograf: AP]

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin, Ramallah'ın batı kesimindeki Deyr Ammar Mülteci Kampına düzenlediği baskın sırasında Filistinlilerle çatışmaya girdiği ifade edildi.

Haberde, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Atallah Ziyad Bedha'nın (16) öldüğü, 2 gencin ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 291'e yükseldi.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
BM Raportörü'nden UCM'ye savaş suçu işleyen İsrailli yetkililer için tutuklama çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:30
İsrail'in saldırısında ağır yaralanan Fransa Dışişleri Bakanlığı çalışanı öldü
01:22
Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı
00:42
İsrail güçleri Meşru Beyt Lahya'dan ardında enkaz bırakarak çekildi
00:34
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
00:30
İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesi'nden 90 kişiyi alıkoyarak çekildiğini açıkladı
00:31
Beşiktaş'ta park halindeki cip yandı
İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu’ya tepkili: Biden ile görüşmek daha kolay
İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu’ya tepkili: Biden ile görüşmek daha kolay
FOTO FOKUS
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Festivali'nde üçüncü gün tamamlandı
TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Festivali'nde üçüncü gün tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ