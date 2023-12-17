BM Raportörü'nden UCM'ye savaş suçu işleyen İsrailli yetkililer için tutuklama çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail hükümeti tarafından "cömertçe desteklendiği" belirtilen yasa dışı yerleşimler örgütleri koalisyonunun "Gazze Yerleşimi İçin Uygulamalı Hazırlık Konferansı" düzenlediği yönünde haberlere ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Albanese, "İşgal altındaki toprakların kolonileştirilmesi 1967'den bu yana İsrail'in devlet politikasıdır ve bu da Filistinlilerin el konulan topraklarına İsrailli sivillerin yerleştirilmesi (savaş suçu) ve Filistinlilerin kitlesel olarak zorla yerlerinden edilmesine (insanlığa karşı suç) işaret etmektedir. Devam etmekte olan bu suçlar umarım yakında tutuklama emirleriyle karşılaşır." ifadesini kullanarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Han'ı etiketledi.