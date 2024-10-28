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Dünya
AA 28.10.2024 18:14

İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nın ana terminali uluslararası uçuşlara kapanacak

İsrail’in Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ana terminalin uluslararası uçuşlara 5 aylığına kapatılacağı duyuruldu.

İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nın ana terminali uluslararası uçuşlara kapanacak
[Fotograf: Reuters]

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, uluslararası hava yolu şirketlerinin Tel Aviv'e uçuşlarını askıya almasıyla Ben Gurion Havalimanı'nın ana binasının kapatılacağı duyuruldu.

Havalimanı ana binasının kasımdan itibaren mart sonuna kadar uluslararası uçuşlara kapatılacağı belirtilerek, yabancı hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya alması nedeniyle böyle bir kararın alındığı aktarıldı.

Son olarak Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 25 Kasım'a kadar uzattığını duyurmuştu.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Uluslararası hava yolu şirketleri, İsrail ile Hizbullah arasında büyüyen savaşa ilişkin artan güvenlik endişeleri nedeniyle İsrail’deki havalimanlarına gidiş-dönüş uçuşlarını askıya almayı sürdürüyor.

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