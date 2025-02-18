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Dünya
AA 18.02.2025 00:42

İsrail'de yolsuzlukla yargılanan Netanyahu, güvenlik gerekçesiyle duruşmaya katılmayacak

Kudüs'teki İsrail Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik gerekçesiyle aleyhindeki yolsuzluk davasında mahkemede ifade vermesinin iptali talebine onay verdi.

İsrail'de yolsuzlukla yargılanan Netanyahu, güvenlik gerekçesiyle duruşmaya katılmayacak
[Fotograf: Reuters]

İsrail merkezli "Yediot Aharonot" gazetesine göre, hakkındaki yolsuzluk davasında ifade vermesi gereken Netanyahu "güvenlik gerekçesiyle" duruşmaya katılmayacak.

Ayrıca, Netanyahu'nun yargıçlardan haftada 3 gün vereceği ifadelerin "görevleri ve güvenlik gerekçeleriyle" 2 güne indirilmesine onay vermelerini talep ettiği ancak bunun sonucuna ilişkin bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Netanyahu, birçok duruşmaya katılmamıştı

Netanyahu'nun 10 Aralık 2024'te başlayan dava duruşmaları kapsamında haftada 3 kez savunma yapması planlanıyordu. Buna karşın Netanyahu, ameliyat olmasının yanı sıra işgal altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı'na gitmesi, ABD gezisi gibi çeşitli gerekçelerle daha önceki birçok duruşmaya katılmamıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

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