İsrail'de TRT ekiplerine müdahale

Gazze’de esir takası isteyen İsrailli göstericileri tahrik ettiler.Netanyahu karşıtı gösterileri takip eden gazetecilere engel oldular.

Gazze'deki katliamı dünyaya duyuran gazetecilere baskıyı artıran İsrail'de, bu kez Netanyahu yanlısı bir provokatör TRT ekiplerine müdahale ederek yayınını engelledi.

İsrailli provokatör TRT kameralarının görüntü almasını engelledi

İsrail’de esir takası isteyen binlerce protestocu Netanyahu’nun konutu önünde toplandı.

Netanyahu yanlısı bir provokatör ise protestoyu yerinde takip eden TRT Haber ve TRT World ekiplerine sözlü saldırıda bulundu.

TRT kameralarını eliyle kapatmaya çalıştı, ardından yerdeki bir pankartı alarak kameranın görüntü almasını engelledi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Gazze'deki saldırıda TRT Arabi kameramanı ağır yaralandı

TRT ekipleri daha önce de görevlerini icra ederken İsrail'in fiziki müdahalelerine maruz kaldı.

İsrail nisan ayında Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda TRT Arabi ekibine saldırıldı. Saldırıda, TRT Arabi kameramanı Sami Şehade ağır yaralandı, sağ ayağı ampüte edildi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te görev yapan TRT Haber ekiplerini de sık sık hedef aldı. Kasım ayında, Mescid-i Aksa'da yayın yapan TRT Haber ekibini canlı yayında engelledi, TRT kamerasını kırdı.

İsrail kanalı TRT'yi hedef aldı

TRT sadece fiziki müdahaleye maruz kalmıyor, İsrail basını tarafından da hedef gösteriliyor. Bunun son örneği mayıs ayında skandal bir haber ile Kanal 14 televizyonunda yaşandı.

Filistin’deki dramı haberleştiren medya kuruluşlarının hedef alındığı haberde, TRT Arabi kanalı ile muhabir Fehmi Shtewe hedef gösterildi.