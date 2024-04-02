İsrail'de Savunma Bakanı ile aşırı sağcı Maliye Bakanı arasında gerilim artıyor

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Meclisi Dışişleri ve Güvenlik Komitesi üyeleriyle bir araya geldi.

Gallant, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı Refah'a yönelik beklenen kara saldırısına ilişkin, "Hamas Refah'ta dört taburuyla hala ayakta. Bu konuyu yakında ele alacağız." dedi.

"Askeri operasyonların Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamanın ana unsuru olduğunu" öne süren Bakan Gallant, söz konusu operasyonların müzakerelerde İsrail'in elini güçlendirdiğini iddia etti.

Öte yandan, Gallant'ın aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yönelik ifadeleri de kapalı görüşmeye damga vurdu.

Smotrich'in bir süredir savunma bütçesini denetleyecek bir komite kurulması yönündeki talebine ve bu konuda Gallant'ı eleştirmesine cevap veren Savunma Bakanı, siyasi denetim girişimlerinin orduya zarar vereceğini savundu.

Ayrıca, Maliye Bakanı'nın, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya orduya yeni F-35 ve F-15 uçak filolarının satın alınmasını engelleyeceğini bildirmesi de tepkilere neden oluyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gallant, görüşmede isim vermeden Smotrich'i kastederek "Ben Tunus, Libya, Lübnan ve Batı Şeria'da terörist kovalarken bana saldıran kişi henüz anaokulundaydı." ifadesini kullandı.

Smotrich'ten yanıt gecikmedi

X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Smotrich, Gallant'ın siyasi denetim girişimlerinin orduya zarar vereceği ifadelerini kullandı.

Smotrich, ordunun 7 Ekim'de "korkunç başarısız" olduğunu vurgulayarak, ordunun güçlendirilmesi konusundaki tartışmaların "siyasi" olmadığını kaydetti.